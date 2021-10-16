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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 KA 297 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABL 960 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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