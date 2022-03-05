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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, merkez Sanayi Mahallesi Yoncalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.D. ile E.O. sokakta karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle E.O. belinden çıkardığı tabanca ile M.D.’yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet ekipleri, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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