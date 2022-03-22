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İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız”

İHA

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız”

Elazığ olarak aşılamada istenilen hedefe ulaşamadıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat “ Aşı karşıtlığı ve kararsız vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün azalsa da aşılamada hala Türkiye ortalamasının altındayız. Pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız” dedi.
Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, kent genelindeki Korana virüs ve aşı duruma hakkında bilgi verdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Kovancılar ve Karakoçan Devlet Hastanelerine ek olarak tüm aile hekimliklerinde de TURKOVAC aşı uygulamasına başlandığını aktaran Polat, aşı olmaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu.
Salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini belirten Prof. Dr. Cahit Polat “ Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de salgının düşme eğiliminde olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda maske, HES kodu, test ve karantina kuralarında daha rahatlatıcı kararlar alınmış ve yeni bir döneme girilmiştir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu olumlu gelişmelerin sağlanmasında maske, mesafe ve kişisel temizliğin yanından aşı uygulamasının çok büyük etkisi vardır. Onun için pandemi ülke genelinde bitmediği sürece aşı silahımızı elden bırakmamalıyız. İl Sağlık Müdürlüğü olarak da aşılama hizmetlerimizi gevşetmeden sürdürmekteyiz. Daha öncede açıkladığımız gibi yerli aşımız TURKOVAC ile şimdi daha rahat ve güvendeyiz. Şimdiye kadar hiç aşı yaptırmamış vatandaşlarımız 1. ve 2. doz aşılarını TURKOVAC olarak yapabilecekleri gibi, daha önce 1 ve 2. dozu Biontech veya Sinovac olarak yaptıran vatandaşlarımız, hatırlatma dozu olarak 3. ve 4. dozu TURKOVAC yaptırabilirler. Biontech ve Sinovac aşı türünde olduğu gibi TURKOVAC aşı noktalarımızı da her geçen gün daha da yaygın hale getiriyoruz. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanemize ilave olarak Kovancılar ve Karakoçan Devlet Hastanelerinde devam eden TURKOVAC aşı uygulamamıza şimdi de tüm Aile Hekimliklerimizi dahil etmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımız bağlı oldukları Aile Hekimliklerinden rahatlıkla aşı olabilirler. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi ilimiz genelinde AVM ve bir çok resmi kurum dahil olmak üzere 200 ayrı noktada randevulu/randevusuz aşı yapmaktayız ve bu uygulama kamu hastanelerinde gece saat 24. 00’a kadar devam etmektedir. Ayrıca aşı temini yönünde de herhangi sıkıntımız yoktur” şeklinde konuştu.

Elazığ olarak aşılamada istenilen hedefe ulaşamadıklarını vurgulayan Polat “ Aşı karşıtlığı ve kararsız vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün azalsa da aşılamada hala Türkiye ortalamasının altındayız. Şimdiye kadar ilimizde toplam 852.329 adet aşı yapılmıştır 1.Doz aşı yapılan kişi sayısı 355.037, 2. Doz aşı 325.325 ve 139.202’ kişiye de 3.doz aşı yapılmıştır. Bu veriler sonucunda ilimizdeki 2. doz aşılanma oranı yüzde 70,7’ya yükselmiştir. Ancak Türkiye 2.doz aşı oranının yüzde 85,27 olduğunu da unutmamalıyız. Bu verilerin il ve ilçe bazındaki dağılımına gelince, merkez yüzde 70.07, Ağın yüzde 84.55, Alacakaya yüzde 75.76, Arıcak yüzde 66.49, Baskil yüzde 79.30, Karakoçan yüzde 62.75, Keban yüzde 78.97, Kovancılar yüzde 61.99, Maden yüzde 80.00, Palu yüzde 62.63 ve Sivrice ilçemizde yüzde 78.78 düzeyinde aşı yapılmıştır. Ayrıca şu an pandemi yoğun bakım yatak doluluk oranımız da yüzde 49.3’tür. Görüldüğü gibi aşılama verilerimiz istenilen düzeyde değildir. Burada aşılarını yaptırmaları ve tamamlamaları yönünde vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer geldiğimiz noktada daha az pandemiden söz ediyorsak, bunda aşılamanın çok büyük katkısı vardır. Lütfen aşı olun. Çünkü pandemi mücadelesi bundan sonra aşı ile verilecektir. Bununla birlikte maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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