Tellere takılan dağ keçisi kurtarıldı

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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir bahçenin tel örgülerine takılan dağ keçisi, vatandaş tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da Alacakaya ilçesinde bulunan Sularbaşı Mahallesinde dağ keçisi bir evin bahçesinin tel örgüleri arasında mahsur kaldı. Yemek aramak için ilçe merkezine inen dağ keçisinin imdadına, ev sahibi Haydar Yalçın yetişti. Yalçın, zor durumda kalan dağ keçisini ürkütmeden tel örgüleri gevşetmeye çalıştı. Yalçın, tellere sıkışan dağ keçisini 1 saatlik çabasının ardında bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan dağ keçisi hızla kaçarak gözden kayboldu.

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