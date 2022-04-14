Elazığ’da çiçek açan kaysı ağaçlarını don vurdu

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Elazığ’da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeni ile çiçek açan kayısı ağaçlarını don vurdu.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından ilkbahar aylarının da soğuk geçmesi çiftçileri kara kara düşündürmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçlarını don vurdu. Elazığ’ın kayısı üretiminde önemli merkezlerden birisi olan Baskil ilçesinde kayısı ağaçları yaşanan don nedeniyle büyük zarar gördü.

Tek geçim kaynaklarının kayısı olduğunu belirten üreticiler, yetkililerden yardım talep etti.

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