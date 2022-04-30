Bölgesel Amatör Lig: Elazığ Yolspor: 3 - Aksaray Gençlikspor: 6

Bölgesel Amatör Lig PlayOut maçında Aksaray Gençlikspor, penaltı vuruşları sonrası Elazığ Yolspor’u 63 yenerek Bölgesel Amatör Lig’e çıktı.

Bölgesel Amatör Lig PlayOut maçında Aksaray Gençlikspor ile Elazığ Yolspor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da tamamı dolu tribünler önünde oynanan maçın ilk yarısı 21 Aksaray Gençlikspor’un üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda son bölüme kadar üstün olan Aksaray Gençlikspor, 90+8. dakikada Ramazan Bakır’ın golüyle 33’lük eşitlikle tamamlandı ve maç uzatmalara kaldı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı vuruşları başladı. Penaltı vuruşlarında topun başına geçen Yolspor’dan 3 futbolcu atışlarından faydalanamazken, Aksaray Gençlikspor’dan Ramazan, Mahir ve Hakim vuruşlarını gole çevirdi. Maç sonu Aksaray Gençlikspor teknik heyet, yönetim, futbolcular ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Bu sonucun ardından Yolspor gelecek sezon yoluna 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde, Aksaray Gençlikspor ise Fırat Üniversitesi GSK ile birlikte Bölgesel Amatör Lig’de devam edecek.

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