Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo 170 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı. Şüphelinin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durdurularak operasyon yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada şüphelinin çantasında 1 kilo 170 gram kubar esrar maddesi, 10 adet Smyra marka ve 5 adet Regapen marka renkli reçete ile satılan hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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