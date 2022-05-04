Türkiye'de sadece Van'da İnci Kefali'nin tersine göçü bilinirken, Elazığ'da bulunan ve doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde yaşayan endemik tür ‘Siraz’ın yumurtasını bırakmak için akıntıya karşı göçü başladı. Tersine göç izleyenlere seyretme keyfi yaşattı.

Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede doğunun gizli denizi olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölü'nde 27 çeşit balık yaşadığı biliniyor. Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü'nde bulunan endemik tür balıklardan ‘Siraz’ çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van'daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Bu yıl yağışların fazla olması ve karın erimesiyle birlikte coşan Kürk Çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebiliyor. İlçeye 34 kilometre mesafede bulunan Kürk Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar da balıkların tersine göçünü izlemenin keyfini çıkartıyor.

Manzarayı izlemenin terapi gibi hissettirdiğini aktaran vatandaşlardan İlhami Susam, “Gerçekten doğa harikası bir olay. Sivrice balığının böyle şelalede ters yüzme ve görünmesi gibi bir durumu yoktu. Herhalde bir iki yıldır suyun çoğalmasıyla bu şelale oluştu. Balıkların bu şekilde atlaması çok güzel şey ama yavrulama sezonu bunların tutulmaması gerekiyor. Yani üreyip çoğalması için bu gölün balıklarının bitmemi için gerçekten bunların şu anda burada tutulması lazım. Biz buraya balıkları izlemeye geliyoruz. Bu derelerde çocukluğum geçti, inanın daha bu derelerde balık tutmuşluğumuz yok. Bu güne kadar böyle bir şeye taşlamamıştık. Bu dere yıllardır var, ama suların çoğalmasıyla bu balıkların inci kefal gibi atlamasını bizi gösterdi. Bu durum 3 4 yıllık bir tespittir, daha önce böyle bir şey yoktu” dedi.

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