Elazığ Gençlik Merkezi'ne tenis kortu

Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi alanı içerisinde akrilik zeminli tenis kortu ve basketbol sahası inşası devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamış olduğu yatırım programlarıyla birlikte hızlı bir şekilde inşası devam eden tenis kortu ve basketbol sahasının beton zemini ile çevre tel örgü direkleri yapımı tamamlandı. Tesisleri Haziran ayı içerisinde hizmete sunulması bekleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Gençlik Merkezimiz, gençlerimizin sosyal ve kültürel anlamda katkı sunan ve olumlu yönde etkileyen, bakanlığımızın ve bizlerin de oluşturduğu birçok etkinlikte buluşturan bir kurum. Bu nedenle gençlerimizin bu imkanlardan faydalanması adına birçok adım atıyoruz. Merkez içerisinde bulunan salonda harici olarak salon programları olmasından dolayı kullanım açısından sekteye uğruyordu, artık merkez dışına yaptığımız hem basketbol hem de tenis kortu ile gençlerimiz, 7 gün 24 saat bu imkanlardan faydalanacaklar. Geçtiğimiz yıl 4 adet tenis kortu yapmıştık biri kapalı bir de Sare Ana Yurdu'muzun bahçesine açık bir tenis kortu kazandırmıştık. Altıncı tenis kortumuzu ise Gençlik Merkezi önüne kazandırıyoruz. Tenis severlere hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.