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Ukrayna´dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ´a getirildi

DHA

Ukrayna´dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü Elazığ´a getirildi


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)UKRAYNA´dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü uçakla Elazığ´a getirildi. Vali Ömer Toraman tarafından karşılanan Ahıska Türkleri, geçici konaklama merkezine götürüldü. 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 180 Ahıska Türkü, akşam saatlerinde uçakla Elazığ Havalimanı´na getirildi. Ahıska Türklerini Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen karşıladı. Uçaktan inen misafirler gül ve Türk bayrakları ile karşılanırken, çoğu Ahıska Türkü gözyaşlarına hakim olamadı. Tahliye edilmelerinde emeği geçenlere teşekkür eden Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi´ne götürüldü.
Türkiye´nin büyük bir diplomatik gayret ve başarısı sonucu ateş altında kalan Ahıska Türklerinin tahliyesinin gerçekleştiğini belirten Vali Toraman, "İlk uçağımız bugün Elazığ´a indi. Sevkiyatlar imkanlar nispetinde devam edecek. İnşallah bu soydaşlarımıza biz de burada ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zulüm görmüş bir Türk topluluğu. Stalin zulmüne maruz kalmış bir Türk topluluğu. Bu defa da böyle bir zorlukla karşılaştılar. İnşallah biz onların yanındayız her zaman, olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler. Ortalık düzelinceye kadar inşallah kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-05-10 23:13:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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