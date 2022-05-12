Elazığ’da zorlu ışkın mesaisi sürüyor

Elazığ’ın Palu ilçesinde yaşayanlar vatandaşlar, ekşimsi tadıyla bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen ışkın bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yüksek kesimlerde yetişen, kuzukulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için 'yayla muzu' da denilen ışkının mesaisi sürüyor. Palu ilçesine bağlı Seraçor köyünün yüksek kesimlerinde bulunan ışkını toplamak isteyen vatandaşlar, zorlu bir yolculuğun ardından topladıkları ışkını evlerine götürerek tüketiyor.

Doğal olarak dağlarda yetişen ve evlerinin değişmez lezzeti olan ışkın aynı zamanda birçok vatandaşın geçim kaynağı da oluyor.

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