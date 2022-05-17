Elazığ'da dev yılan paniği

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Alacakaya ilçesinde bir vatandaş taşların arasında yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak yılanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar sıcak havaların gelmesi ile birlikte yılanların da daha sık görüldüğünü söyledi.

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