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Elazığ’da toprak taşıyan kamyon yan yattı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprak yüklü kamyon yükünü boşalttığı esnada yan yattı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yan yatan kamyon daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırıldı.

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