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Elazığ’da çömlekler minik ellerde şekilleniyor Elazığ’da çanak çömlek atölyesi eğitim yuvası oldu

İHA

Elazığ’da çömlekler minik ellerde şekilleniyor Elazığ’da çanak çömlek atölyesi eğitim yuvası oldu

Elazığ’da yaşayan Murat Yıldız, annesinin kurduğu çanak çömlek atölyesinde 11 yaşından beri çalışarak usta oldu. Çocukluğunda çamurla uğraşmanın yaşattığı mutluluğu Elazığ’da bulunan minik öğrencilere de yaşatmak isteyen Yıldız, her hafta farklı okullardan bir anasınıfını ağırlayarak, vazo, kalemlik ve küçük minyatür gibi birçok ürün yapma fırsatı sunuyor.
Elazığ’da yaşayan 23 yaşındaki Murat Yıldız, annesinin dört bileziği ve devletten aldığı destek ile kurduğu çanak çömlek atölyesinde 11 yaşından bu yana çalışarak usta oldu. Çocukluğunda çamurla uğraşmanın yaşattığı mutluluğu Elazığ’da bulunan minik öğrencilere de yaşatmak isteyen Yıldız, her hafta farklı okullardan bir anasınıfını atölyesinde ağırlamaya başladı. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan çanak çömlek ustalığını yaşatmaya çalışan Yıldız, atölyeye gelen miniklerle vazo, kalemlik ve küçük minyatür gibi birçok ürün yapıyor. Atölyeye gelen miniklere ilk önce mesleğin tarihçesini anlatan Yıldız, sonrasında minikleri tornaya alarak verdiği çamurları kendi hayal güçlerine göre tasarlamasını isteyerek ürün şekillendirmesini yapıyor. Tornada şekillenen ürünlerin pişirildikten sonra okula teslim edildiğini aktaran Yıldız, öğrencilerin etkinlikler çerçevesinde ürünleri boyayarak evlerine götürdüğünü kaydetti.

Mesleğe 11 yaşında başladı
Annesinin kurduğu atölyede 11 yaşında çömlekçiliğe başladığını aktaran Murat Yıldız, “Çanak çömlek mesleği bildiğiniz gibi unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu için benim amacım bu mesleği unutulmaya yüz tutmuş değil, tekrardan canlanmış ve yeni nesle hitap eden bir şekilde sunmaktır. Bunun için yeni nesle hitaben anaokulları ile çalışmaya başladık. Her yaş grubuna hitap eden kurslar veriyorum. Her hafta farklı okulları eğitime alıp onlara mesleğimizi tanıtarak plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında ilerleme kaydederek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Gelen arkadaşlara torna eğitimi veriyorum. Her hafta farklı okulları ağırlayarak onlara torna eğitimi veriyorum. Başta mesleğimizi ve tarihçesini anlatıyorum. Daha sonra önlerine çamurları bırakarak torna eğitimine geçiyoruz. Başta masamızda normal çalışmamızı yapıyoruz. Arkadaşların hayal güçlerine göre neler çıkarabileceklerini görüp ona göre tornada şekiller verdiriyorum" dedi.

"Çamur oyun hamuruna benzediği için onların ilgisini çekebileceğini düşündüm"
Masadaki çalışmalar bittikten sonra minikleri teker teker tornaya aldığını ifade eden Yıldız, "Torna çalışmalarını yaptırıyorum. Tornada çalışmaları yaptıktan sonra onları kurumaya bırakıyoruz. Kuruma aşamasından sonra da fırınlama aşamamız oluyor. Fırınlama aşamasından sonra da ürünleri tekrar öğrencilere gönderiyorum. Arkadaşlar isterlerse kendi ailelerine hediye edebiliyorlar veya kendileri de günlük hayatta kullanabiliyorlar. Benim etkinliği yapmadaki amacım şuydu, 11 yaşımdan beri annemden aldığım eğitimleri anaokulu öğrencilerine yansıtmak. Onların da bu duyguları yaşamasını, nasıl yapıldığını görmelerini isterim. Çamur, oyun hamuruna benzediği için onların ilgisini çekebileceğine ve bu şekilde tarihimizi daha güzel anlatabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Harput Anaokulu öğrencileri, atölyede olmaktan ve çanak çömlek yapmaktan çok keyif aldıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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