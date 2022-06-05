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Elazığ’da park halindeki minibüs alev topuna döndü. Ekipler tarafından söndürülen minibüs kullanılmaz hale geldi.



Olay, Doğukent Mahallesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında minibüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, yanında bulunan otomobilde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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