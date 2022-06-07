Elazığ’da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Elazığ’da sinek ve haşereler ile mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Elazığ Belediyesi, kent genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pazartesi Pazarı bölgesinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ardından alan, vakumlu arazöz araçlar ile yıkandı. Son olarak ise ekipler, sinek ve her türlü haşerenin üremesini engellemek için ilaçlama çalışmaları yaptı.
Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte her hafta farklı mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz detaylı mahalle temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca hava sıcaklıklarının yükselmeye başladığı bu aylarda, sinek ve haşere ile larva döneminden itibaren ciddi mücadeleler veriyoruz. Bu nedenle Veteriner İşleri Müdürlüğümüz de planlanan çalışmalar doğrultusunda haftanın her günü ilaçlama çalışmalarına devam ediyor” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.