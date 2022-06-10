Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı Kaza anı güvenli kameralarına yansıdı

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Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 170. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 44 KE 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarpıp takla attı. O anlar saniye saniye bir binanın güvenlik kameralarına yansırken kazada, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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