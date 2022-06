Annelik duygusu ağır bastı: Hindi yavrularını terk etti, tavuk sahiplendi

Elazığ'ın merkeze bağlı Alpagut köyünde anne hindi, yumurtadan çıkardığı civcivlere bakmayınca kendi yavruları ölen tavuk, hindinin yavrularına bakmaya başladı. Hindi yavrularına kendisininmiş gibi davranan tavuk, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve yanlarına kimseyi yaklaştırmıyor.

Elazığ’da merkeze bağlı Alpagut köyünde çiftçilikle uğraşan Nihat Şimşek, bir ay kuluçkaya yatan hindinin altına yumurta bıraktı. Bırakılan yumurtalar civcive dönüştükten sonra anne hindinin yavrularına bakmadığını fark etti. Çıkan yavruları aynı zamanda beslediği ve kuluçkaya yatan tavuğunun yanına bırakan Şimşek, tavuğun hindi civcivlerine kendi yavrusuymuş gibi baktığını fark etti. Kendi yavrusuymuş gibi hindi civcivleriyle ilgilenen tavuk, yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve yanından ayırmıyor. Hindi civcivlerine annelik yapan tavuğu gören vatandaşlar ise annelik duygusunun her yerde aynı olduğunu belirtti.

Olayın hem tavuk hem de hindisinin kuluçka döneminde yaşandığını belirten çiftçi Nihat Şimşek, "Hindi biraz genç bir anneydi. Yavrularını çıkardıktan sonra bakmadı. Tavuk da yavrularını çıkardıktan sonra kendi yavruları öldü. Kendi yavruları ölünce hindi yavrularına bakmaya başladı. Biz durumu fark edebince müdahale etmedik. Şu an da tavuk hindi yavrularını büyütüyor. Çok ilginç bir durum, tamamen annelik içgüdüsüyle kendi yavruları zannediyor. Çünkü kendisi kuluçkaya girdikten sonra yavruları sağ kalmayınca hindi yavrularına bakmadığı için tavuk yavruları benimsedi. Biz de karışmadık öyle yönlendirip yardımcı olduk. Yavruları kendi kanatları altına alıyor. Suyunu ve yemini yemelerinde bile yardımcı oluyor. Kendi yavruları gibi büyütüyor” dedi.

