Kovancılar’da öğrenciler el becerilerini yıl sonu sergisinde beğeniye sundu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde öğrenciler tarafından görsel sanatlar ve teknoloji tasarım ders içeriklerinden üretilen eserler sergilendi.

Kovancılar İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Mehmet Kaya Çelik Ortaokulu öğrencileri, eğitim öğretim sezonunda görsel sanatlar ve teknoloji tasarım ders içerikleri çerçevesinde ürettikleri eserleri, düzenledikleri yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sundu. Çok sayıda sanat eseri örneklerinin yer aldığı ve koordinatörlüğünü okul öğretmenlerinin yaptığı serginin açılışına Kovancılar Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya, farklı okulların müdürleri ile Kovancılar İHO ve Ş. Mehmet Kaya Çelik Ortaokulu idareci, eğitimci ve öğrencilerinden oluşan kalabalık bir topluluk katıldı.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen misafirler, eserlerin üretim sürecinde büyük emekler veren öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerinin renk, doku, perspektif, baskı, minyatür gibi temel bilgiler ve teknikleri kullanarak eserlerini oluşturduklarını belirten eğitimciler, aynı zamanda öğrencilerin incelemeler yaptıktan sonra bu bilgi ve teknikleri kullanarak sanat eseri inceleme, kültürün sanata yansıması, geçmişe yolculuk gibi konu ve temalar adı altında düşünerek bu çalışmaları ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Öğrencilerin yaptıkları 2 ve 3 boyutlu eserlerden oluşan sergide, bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmaları da yer aldı.

Serginin, okulların tatile gireceği 17 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacağı bildirildi.

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