FÜ fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Fırat Üniversitesi Kampüs Hayatı' konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. 38 katılımcının başvurduğu yarışmada 153 fotoğraf birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, birincilik, ikincilik, üçüncülük, 2 mansiyon ve jüri özel ödülü ile 20 adet sergileme almaya hak kazanan eserler açıklandı.

Karışmayı, kazanan öğrencilerin ödüllerinin ilerleyen günlerde verileceği aktarıldı.

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