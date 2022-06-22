Elazığ’da fotokapanların bakımı yapıldı

Elazığ’da yaban hayatının takibi için kurulan foto kapanların bakımı, konum ve kart değişim işlemleri yapıldı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ şubesi görevlilerince, yaban hayatının doğal yaşamı ve popülasyonunun takibinin korunması amacıyla farklı yerlere, değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştiriliyor. Isıya ve harekete duyarlı olan, video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde, hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde ediliyor. Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması adına önemli görevler gören fotokapanlar, ayrıca kaçak avlanmanın da önünü geçilerek kaçak avcıların tespit edilmesini sağlıyor. Ekipler tarafından arazide kurulu olan fotokapanların bakım, konum ve kart değişim işlemleri yapıldı.

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