Elazığ'da 'kaçak tütün' operasyonu: 19 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma operasyonunda, piyasa değeri 510 bin TL olan 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürerken, 19 şüphelinin piyasaya kaçak tütün sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Teknik ve istihbari çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde arama yapan ekipler, değişik gramaj, paket ve kutular halinde; piyasa değeri 510 bin TL olan toplam 3 ton 500 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-06-24 13:46:55



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