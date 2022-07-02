Tunceli’de 2 sığınak içerisinde mühimmat ele geçirildi

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de devam eden Eren Abluka7 operasyonları çerçevesinde 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliği’nde yapılan açıklamada, “Eren Abluka7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 6 adet büyük tüp, 500 metre bahçe hortumu, 200 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet pil bloğu, 3 adet battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.