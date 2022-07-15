Polis hırsızı suçüstü yakaladı

Elazığ’da bir ihbara giden polis ekipleri, hırsızı çaldığı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine giren şüpheli şahıs olduğunun fark edilmesi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından binanın içindeki şahsın elinde 1 adet laptop, 1 adet kumanda, 1 adet güç kaynağı ve benzeri eşyaların bir poşet içerisinde olduğu görüldü. Zanlı H.İ.Z. (24) iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. H.İ.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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