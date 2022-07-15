Elazığ'da yılın ilk 6 ayında bin 183 trafik kazası kayıtlara geçti Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 691 kişi de yaralandı

Elazığ’da son 6 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen bin 183 kazada 5 kişi hayatını kaybederken 691 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da son 6 ayda bin 183 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, bin 99 kişi de yaralandı. Kazaların 408’i ölümlü ve yaralanmalı olurken, 775’inin ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Ocak ayında maddi hasarlı 144, ölümlü ve yaralanmalı 62, yaralı sayısı ise 99 ölü sayısı 3 kişi olurken, şubat ayında maddi hasarlı 96, ölümlü ve yaralanmalı 50, ölü sayısı 1 yaralı sayısı ise 77 kişi oldu. Mart ayında maddi hasarlı 142, ölümlü ve yaralanmalı 62, yaralı sayısı 96 kişi olarak kaydedilirken nisan ayında maddi hasarlı 110, yaralanmalı 57, ölü sayısı 1, yaralı sayısının ise 98 kişi olduğu açıklandı. Mayıs ayında maddi hasarlı 147, ölümlü ve yaralanmalı 88, yaralı sayısı 167 kişi olurken haziran ayında maddi hasarlı 133, ölümlü ve yaralanmalı 86, yaralı 153 olurken ölen olmadığı açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.