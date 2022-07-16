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Yuvadan düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı

İHA

Yuvadan düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı

Elazığ'da yuvasından cami bahçesine düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı.
Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yuvasından merkez cami bahçesine yavru bir leylek düştü. Bahçede halsiz bir şekilde leyleği gören Faruk İnce, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı leyleği alarak, tedavisi yapılması üzere Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi götürdü. Tedavisi yapılan leyleğin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

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