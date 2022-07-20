Elazığ Karakoçan FK, Muhammed Furkan Demir’i kadrosuna kattı

Elazığ Karakoçan FK, Bölgesel Amatör Lig’de geçtiğimiz sezon 15 maçta 10 gol atan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan forvet Muhammed Furkan Demir’i kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Elazığ Karakoçan FK, birçok takımın transfer listesinde yer alan Muhammed Furkan Demir’i kaptı. Forvet mevkiinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen, geçtiğimiz sezon 15 maçta 10 gol kaydeden Muhammed Furkan, Mazıdağı Fosfatspor formasıyla Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 2. Grup’ta mücadele etmişti. 1999 Şanlıurfa doğumlu olan Muhammed Furkan Demir’in kariyerinde Bağcılarspor ve Şanlıurfaspor gibi takımlar da bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.