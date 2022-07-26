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Doktor sevgilisinin evinde dehşeti yaşayan genç kadın 2 saat boyunca darp edildi, 5 yerinden bıçaklandı Doktor sevgilisi tarafından bıçaklanan kadının akciğeri söndü, ölümden döndü 2 saat boyunca işkence gören ve bıçaklanan Dilan Tali’nin anlattıkları kan dondurdu: “Bıçağı alıp sırtıma sapladı” "Bıçağı boğazıma dayadı. Ben o sıra yalvardım. Bıçağı tutup saçımı kesti" "Beni darp ede ede yorulmuştu. Bir fırsatını bulup kapıya çıktım" “Bu röportajı da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim”

İHA

Doktor sevgilisinin evinde dehşeti yaşayan genç kadın 2 saat boyunca darp edildi, 5 yerinden bıçaklandı Doktor sevgilisi tarafından bıçaklanan kadının akciğeri söndü, ölümden döndü 2 saat boyunca işkence gören ve bıçaklanan Dilan Tali’nin anlattıkları kan dondurdu: “Bıçağı alıp sırtıma sapladı” "Bıçağı boğazıma dayadı. Ben o sıra yalvardım. Bıçağı tutup saçımı kesti" "Beni darp ede ede yorulmuştu. Bir fırsatını bulup kapıya çıktım" “Bu röportajı da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim”

Elazığ’da doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca öldürülesiye darp edilen ve 5 yerinden bıçaklanan genç kadın, ölümden döndü. Sırtına aldığı bıçak darbesi ile akciğeri sönen ve makine bağlı şekilde nefes alan kadın hastanede tedavi altına alındı. Kadınlara cesaret vermek için konuştuğunu belirten talihsiz kadın, "Beni darp ede ede yorulmuştu. Bir fırsatını bulup kaçtım, komşuya sığındım" dedi. Olayın ardından yakalanıp mahkemeye sevk edilen cani doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanede doktor olan S.B. ve sevgilisi Dilan Tali (25) akşam yemeğinde bir araya geldi. Tali yemekten sonra cüzdanı ve kimliğini almak için S.B.’nin evine geçti. Tali burada adeta dehşeti yaşadı. S.B.’nin yemekte çıkardığı kıskançlık tartışması evde şiddete döndü. Tali’nin önceki ilişkisini sorgulamaya başlayan S.B. ardından eline aldığı bıçağı koltuğa saplayarak konuşacaksın demeye başladı. Bir anda sinirlenen S.B., Tali’ye yumruk attı ve bıçağı sırtına sapladı. 2 saat boyunca şiddet gören ve 5 yerinden bıçaklanan Tali, S.B.’nin yorgun düşmesinden fırsat bularak evden çıktı ve komşulara sığındı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bıçağı alıp sırtıma sapladı"
Doktor erkek arkadaşıyla akşam yemeğine çıktıklarını anlatan Dilan Tali, "Her şey yolundaydı. Hep bir güven problemi vardı. Bunu bana yansıtıyordu. Yemek esnasında sürekli onurumu kıracak cümleler kurmaya ve tartışmaya başladık. Tekrar tatlı bir şekilde konuşmaya devam etti. Ardından yemekten ayrıldık. Cüzdanım ve kimliğim onun evindeydi. Onları alıp eve geçecektim. Orada tekrar sinirlenmeye başladı. Bıçağı aldı ve koltuğa saplayıp konuşacaksın demeye başladı. Eski hayatımda olan insanlarla ilgili sorular sormaya başladı. Bu seni alakadar etmez dedim. Sinirlenip bana yumruk attı. Sonrasında beni darp etmeye başladı. Bende bana zarar vermesin diye konuşmadım ve onu sakinleştirmeye başladım. Elindeki bıçaktan çok korktum. Bıçağı alıp sırtıma sapladı. Sapladığı bıçakta akciğer zarımı yırtmış ve ciğerim o esnada sönmüş. Nefes zorluğu çekmeye başladım. Beni darp etmeye devam etti ve boğmaya çalıştı” diye konuştu.

"Bıçağı boğazıma dayadı, o sıra yalvardım, bıçağı tutup saçımı kesti"
Uzaklaştırmak için tekme attığını aktaran Tali konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tekme attıktan sonra ayağıyla beni boğmaya çalıştı. Ben tekrar tekme atıp kendimi savunmaya devam ettim. Orada bana hakaret ve küfür etmeye devam etti. Beni camdan aşağı atmakla tehdit etti. Aslında bana intihar süsü verecekti. Ayaklarına kapandım ve peteği tuttum. Tutarken de kafamı peteğe vurmaya devam etti. O esnada tekrar saçımı tuttu ve boğazımı kesmekle tehdit etti. Ben yalvardım. Ben ölürsem sen cezaevine gireceksin deyip onu sakinleştirici cümleler kurmaya devam ettim. Her tarafım kanıyordu ama görüp de panik yapmak istemedim. Bıçağı boğazıma dayadı. Ben o sıra yalvardım. Bıçağı tutup saçımı kesti. Beni darp ede ede yorulmuştu. Bir fırsatını bulup kapıya çıktım. Ben darp esnasında sürekli bağırıyordum. Beni duyup yardım etsinler diye. Onlar da duyup kapıya çıkmışlar ama korkudan ne yapalım diye düşünmüşler. O esnada bir kadının kapısını açık görünce içeri girdim ve polis ile ambulansı arayın yaralıyım yardım edin bana dedim. O esnada zaten polis aranıldı, sağlık ekipleri geldi. İlk müdahale yapıldı. Durum ciddi. Akciğerim söndüğü için cihaza bağlıyım. Çok kötü ağrılarım var. Akciğerimle alakalı sönme tekrar devam ederse operasyonda geçirme durumum varmış."

"Bu röportajı da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim"
Kadına şiddetin her zaman karşısında olduğunu dile getiren Tali, "Bunu yaşayabileceğim hiç aklıma gelmiyordu. Şu an bu durumun içerisinde olmak beni çok üzüyor. Bu röportajı da kadınlara cesaret olsun diye yapmak istedim. Hiçbir kadın bundan çekinmesin ve utanmasın. Utanılacak kişiler bizler değiliz, bunu yapan kişilerdir. Bu ömür boyu bende travma olarak kalacak. Ama bu leke ömür boyu onda da kalsın. Hele ki doktorlara yapılan şiddetin bu kadar gündemde olduğu bir dönemde bir doktorun bir insana can vermesi gerekirken, can vermese bile zarar vermemesi gerekirken onun beni öldürmeye çalışması kınıyorum” şeklinde konuştu.

"Meslekten men edilmesini istiyorum"
Adalete güvendiğini vurgulayan Tali, “Gözaltına alındıktan hemen sonra tutuklandı. Bu benim için çok büyük bir şey. Bu durumda çok mutluyum. Umarım ki hak ettiği cezayı alır. Maddi ve manevi tamamen yasal haklarımı kullanacağım. Meslekten men edilmesini istiyorum. Bana böyle zarar veren bir insanın kesinlikle mesleğini icra edebileceğini düşünmüyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

"Gözlerini oyacağım, seni bu evde sağ çıkarmayacağım dedi"
Vücudunda 5 bıçak darbesi olduğunu aktaran Tali, şöyle devam etti:
"Sağ bacağımda 2, sırtımda, kolumda ve sol bacağımda bıçak darbeleri var. Aynı zamanda vücudumun her tarafı morluklar içerisinde. Görme bozukluğu da çekiyorum. Şiddet esnasında gözüm kanadığında gözlerini oyacağım dedi. Seni bu evde sağ çıkarmayacağım dedi. Ben sakinleştirmeye çalıştıkça o daha çok sinirlenip tamamen öldürmeye odaklandı. Gerçekten acımasızca vurmaya devam etti. Ben oradan kurtulamamış olsaydım, akciğerim de sönmüştü. Biraz daha şiddete maruz kalmış olsaydım yaşamıyor olurdum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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