Elazığ’da 52 üreticiye süt sağım makinası dağıtıldı

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Elazığ'ın 2 ilçesinde yüzde70 hibe ile finansman sağlanan proje neticesinde 52 yetiştiriciye süt sağım makinası dağıtıldı.

Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde süt üreticilerini desteklemek amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi. DAP İdaresi Başkanlığınca yüzde 70 hibe ile finansman sağlanan proje çerçevesinde 52 yetiştiriciye süt sağım makinası dağıtıldı.



Düzenlenen dağıtım törenine, Arıcak Kaymakamı Yasin Ardıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve davetliler katıldı.

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