Elazığ´da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı. Minibüste hasar oluştu.

Kaza, Kovancılar ilçesine bağlı Muratbağı köyü mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. İlçeye doğru hareket halindeki yük treni, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ABZ 739 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ve yan yatan minibüsün sürücüsü ile 1 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Minibüste hasar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-07-29 22:52:59



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