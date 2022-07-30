Elazığ’da çıkan hortum korkuttu

Elazığ’da oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuttu. Hortum anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hicret Mahallesi ile Güney çevreyolu bağlantısında hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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