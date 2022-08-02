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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıkonak'ta altyapı ve asfalt çalışması hız kesmeden devam ediyor

İHA

Yazıkonak'ta altyapı ve asfalt çalışması hız kesmeden devam ediyor

Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde altyapı ve asfalt çalışması hız kesmeden sürüyor.
Yazıkonak Belde Belediyesi, belde genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede başlanılan altyapı ve asfalt çalışması hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, görevlilerden bilgi aldı.
Altyapı çalışmalarının 50 yıla cevap verecek şekilde yenilendiğini belirten Başkan Hatif Çadırcı, “Daha önceki dönemlerde vatandaşların imarlı arsasında geçen altyapı çalışmalarından dolayı mağdur olan vatandaşların mağduriyeti getirilmiş şekilde yeni bir kanalizasyon sistemi oluşturulduk. Sakinlerimizin altyapı kaynaklı sıkıntı yaşamamaları noktasında elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Hem içme suyunun hem kanalizasyon çalışmalarının plan ve programını yaptık. Yapılan bütün çalışmalar belediyemizin kendi imkanları dahilinde yapılmıştır. Herhangi bir kurum veya kuruluştan kredi alınmadı. Bu anlamda Yazıkonak Belediyesi belki de Türkiye'de bir ilke imza atmanın başarısını yakalıyor. Oluşturduğumuz denk bütçe ile yaptığımız bir çalışmalar belediyemiz borçsuz bir şekilde çalışmalarını sürdürme gayretinde olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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