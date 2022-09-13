Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2)

ROW CİHAZIYLA ÇIKARILDI
Elazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56), 57,4 metre derinlikte, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı'na ait ROW cihazıyla tespit edilen cesedi, cihaza takılan aparatla su yüzeyine çıkarıldı. Zariç'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. (DHA)
Serhat ÖZDEMİR-Serhat Ozan YILDIRIM/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR, Serhat Ozan YILDIRIM
2022-09-13 14:19:14
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