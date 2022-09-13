Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ROW CİHAZIYLA ÇIKARILDI

Elazığ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56), 57,4 metre derinlikte, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı'na ait ROW cihazıyla tespit edilen cesedi, cihaza takılan aparatla su yüzeyine çıkarıldı. Zariç'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. (DHA)

Serhat ÖZDEMİR-Serhat Ozan YILDIRIM/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR, Serhat Ozan YILDIRIM

2022-09-13 14:19:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.