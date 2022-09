Babacan'dan 'ortak aday' açıklaması: 6 parti dışında 7'nci bir isim de olabilir

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda 6'lı masa bir ittifak değil biliyorsunuz. O 6'lı masanın bir ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var. Bu aday da henüz belirlenmiş değil. Ortak aday olur da ortak dil olmaz ise vatandaşa güven tablosu vermemiş oluruz. 6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6'lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" dedi.

DEVA Partisi Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ve beraberindeki heyetle Elazığ'a geldi. Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, burada soruları yanıtladı. Babacan, 6´lı masanın ittifak olmadığını, ortak bir cumhurbaşkanı adayı hedeflerinin olduğunu belirterek, "Bu aday da henüz belirlenmiş değil. Ortak aday belirlenmeden önce ortak adayın seçim beyannamesi niteliğinde bütün bu politika alanlarının ortaklaştığı, ortaklaştırıldığı bir çalışmaya da ihtiyaç var. İlk seçimle parlamenter sisteme geçeceğimiz tarih arasındaki o ara dönemde biz ona geçiş süreci diyoruz. O süreçte ülke nasıl yönetilecek. Ortak aday `mevcut sisteme göre ben yetkiyi aldım, artık kafama eseni yaparım, tek imzayla aklıma geleni yapacağım, bana karışmayın´ dememeli. Hedeflediğimiz parlamenter sistemin yoluna uygun bir şekilde o geçiş sürecinde ülke yönetimine gidiyoruz. Bunun nasıl olacağı çok iyi bir çalışma meselesi. 6 parti tarafından mutabık kalınması gerekiyor ki biz ortak aday belirleyelim. Ortak aday belirlendiği anda ortak adayın örneğin eğitim ile ilgili söyleyeceği şeylerle 6 partinin eğitim ile ilgili söyleyeceği şeyler en azında bir asgari müşterek zemininde buluşsun. Tabii ki her partinin farklı projeleri olabilir. Her partinin farklı konularda farklı detay çalışmaları olabilir ama en azından hedefler ve ilkeler arasında bütün bu politika alanlarında da asgari müşterek zemini yakalamamızın da şart olduğunu düşünüyoruz. Partiler arasında bir mutabakat zemini oluşması lazım. Buna da ortak adayın katılması lazım ki ortak adayın belirlenmesinin ardından seçim kampanyası sürecinde temel sorunlarda ortak dilimiz oluşması lazım. Ortak aday olur da ortak dil olmaz ise vatandaşa güven tablosu vermemiş oluruz" diye konuştu.

'6 PARTİ DIŞINDA BİR 7'NCİ İSİM DE OLABİLİR'

Cumhurbaşkanlığına 6'lı masadaki partilerin genel başkanlarından birinin de aday olabileceğini, 7'nci bir ismin de çıkabileceğini belirten Babacan, "6 parti dışında bir 7'nci isim de olabilir. Biz bugüne kadar 6´lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. Erken buluyoruz. Geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda mesafe kaydetmeden isim belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut sistemde her partinin genel başkanı o partinin cumhurbaşkanı adayıdır. DEVA Partisinin B planı da bu olacaktır. Fakat biz B planının üzerinde çok durursak orada bir umutsuzluk var havası oluşuyor. O yüzden biz B planından çok bahsetmiyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Babacan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaparak, Gazi Caddesi´nde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Babacan, daha sonra iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-16



