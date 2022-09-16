Elazığ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 28 şüpheli adliyede (2)

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28 TUTUKLAMA

Elazığ merkezli İstanbul, Antalya ve Bingöl´de telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 260 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 26 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, operasyon kapsamında Çankırı ve İstanbul´da gözaltına alınan 2 şüpheli de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyelerde, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece telefon dolandırıcılığından tutuklananların sayısı 28 oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-16 20:25:05



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