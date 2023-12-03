Elazığ sis denizinde kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

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Manzaranın çok güzel olduğunu belirten Hatice Yıkılmaz, "Kalkınca baktım ve her yerin sis olduğunu gördüm. Kesin Harput'tan görünüyordur dedim ve genelde öyle oluyor. Tahmin ettiğim gibi çıktı. Elazığ sis altında kalmış. Her zaman bunu yakalamak mümkün olmuyor. O yüzden ben de görmek istedim. Sosyal medya uygulamalarım olmadığı için kendi gözlerimle gördüm" dedi.