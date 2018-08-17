Elche - Granada 74 rakamlar

İspanya 2.Lig maçında Elche ile Granada 74, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Ev sahibi Elche, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Granada 74, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 411 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elche kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Granada 74 sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Elche son hafta oynanan Almeria maçında 1-0 kazandı.

Granada 74 ise Malaga karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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