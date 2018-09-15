Elche - Mallorca karşılaşma önü

Elche ve Mallorca, 16 Eylül 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Elche 2 puanla 18. sırada, Mallorca 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Elche, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Mallorca son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 572 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elche kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Mallorca sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Elche son hafta oynanan UE Olot maçında 0-0 berabere kaldı.

Mallorca ise Real Zaragoza II karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Elche, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Mallorca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mallorca, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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