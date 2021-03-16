Elder'de Kıvanç Zaimler dönemi

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Türkiye’de faaliyet gösteren Elektrik Dağıtım şirketlerinin çatı örgütü olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER’in, 9. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda Serhat Çeçen, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Kıvanç Zaimler’e devretti. Zaimler 2021-2024 yılları arasında, üç yıl süre ile ELDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Batuhan Özdemir ve Barış Erdeniz üstlenecek.

Genel Kurul sonrası açıklamada bulunan ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Elektrik Dağıtım sektöründe sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verme misyonumuzu devam ettireceğiz. Yeni dönemde yatırımlarımız ile tüketici odaklı çalışmalara imza atacağız.” ifadelerini kullandı.

KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR

Kıvanç Zaimler İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrenim gördükten sonra kariyerine 1992 yılında başladı.

Ticaret Direktörü olarak 2008 Enerjisa’ya katılan Zaimler, 2013 yılına kadar Enerjisa’nın Doğal Gaz iş kolunun koordinasyonunu üstlendi. 2013-2015 yılları arasında Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinde 14 ili kapsayan 3 dağıtım bölgesinde, 9 milyon müşteri ve 20 milyon nüfusa elektrik dağıtımını üstlenen bir organizasyonun yeniden yapılanma ve entegrasyon sürecini yönetti. Ağustos 2015 – Mart 2016 tarihlerinde Enerjisa Satış Şirketleri Genel Müdürlüğü görevinde Enerjisa’nın serbest piyasaya hazırlık sürecinde tüketici odaklı yeni marka konumlandırma çalışmalarını yürüttü. Ardından Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan en büyük halka arz süreci olan Enerjisa Enerji’nin halka arzını başarıyla yönetti. Temmuz 2018 tarihinden itibaren Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yaptı.