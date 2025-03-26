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        Haberler Bilgi Ekonomi Elektriğe zam geliyor: Elektriğe ne zaman ve ne kadar zam gelecek? Konutlarda kullanılan elektrik yüzde kaç zamlanacak?

        Elektriğe zam geliyor: Elektriğe ne zaman ve ne kadar zam gelecek?

        Elektriğe zam geliyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren elektrik zammının yolda olduğu öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada, "Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, elektriğe ne zaman ve ne kadar zam geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:11
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        Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme olarak elektriğe zam yapılacağı öğrenildi. Bakan Bayraktar daha önce yaptığı açıklamada, Nisan ayına kadar zam öngörülmediğini açıklamıştı. Peki, elektriğe ne zaman zam geliyor?

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        ELEKTRİĞE ZAM GELİYOR

        1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.

        Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre enerji yönetimi, 1 Nisan’dan geçerli elektriğe yapılacak zam için hazırlıklarını tamamladı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.

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        BAKAN BAYRAKTAR "NİSAN'A KADAR ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ" DEMİŞTİ

        Bakan Bayraktar Şubat ayında katıldığı bir tv programında doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik soruya yanıt vermişti.

        "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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