Elektrik direğinde patlama

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Yayla Mahallesi Bağcı Caddesindeki bir elektrik direğinde gerçekleşen peş peşe patlamalara, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen arıza ekipleri müdahale etti.

Tedbir amaçlı itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, cadde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Arıza, ekiplerin çalışmasıyla giderildi. Bu arada elektrik direğindeki patlama anları, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

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