Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

"ÇİÇEK AÇMIŞ AĞAÇLAR KESİLMİŞ"

Kesildikten sonra yolda bırakılan ağaçlar sebebiyle yürürken zorlandığını söyleyen Süreyya Çelebi, "Ağaçların şu görüntüsü gerçekten dehşet verici. Bunu bir kasap kesmiş olmalı. Budama mevsimi değil zaten. Bu daha düzenli bir şekilde kesilebilirdi. Elektrik kesintisi için muhtarla konuşmuştuk, kesileceğini söylemişlerdi ama böyle bir katliam yapılacağı aklıma gelmedi. Resmen talan etmişler. Çiçek açmış ağaçlar kesilmiş" diye konuştu.