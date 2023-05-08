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Elektrik telleriyle temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

Zonguldak'ta dalları elektrik tellerine temas ettiği gerekçesiyle bazı ağaçların dağıtım şirketi tarafından budanması tepki çekti. Kesimle ilgili soruşturma başlatırken elektrik dağıtım şirketi görevlileri 'ağaç budama işleminin elektrik tellerine değerek, bölgede elektrik kesintileri ve arızalara sebep olduğu için yapıldığı' bilgisini verdi

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DHA
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    Zonguldak'ta dalları elektrik tellerine temas ettiği gerekçesiyle ağaçların elektrik dağıtım şirketi tarafından budanması tepki çekti.
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    DHA'nın haberine göre Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçların usule uygun budanıp budanmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. Bölgede oturan Süreyya Çelebi (54), "Ağaçların şu görüntüsü gerçekten dehşet verici. Bunu bir kasap kesmiş olmalı. Budama mevsimi değil zaten" dedi.
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    Yayla Mahallesi 21 Haziran Kurtuluş Meydanı Caddesi'nde sabah saatlerinde kesilen ağaç dallarının kaldırımları kapattığını gören vatandaşların ihbarı üzenine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. 
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    Yetkililer, çevrede inceleme yaparken; kesim yapılacağına dair bildirimin olmadığı anlaşıldı. İnceleme sonunda kesim işleminin elektrik dağıtım firması tarafından yapıldığı öğrenildi. Elektrik tellerine değdiği gerekçesiyle 20'ye yakın ağacın budandığı, bazılarının dallarının kırıldığı belirlendi.

     
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, okul bahçesinde kalan ağaç parçalarını kaldırıma attı. Kesimlerin uygun olup olmadığıyla ilgili Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    "ÇİÇEK AÇMIŞ AĞAÇLAR KESİLMİŞ"

    Kesildikten sonra yolda bırakılan ağaçlar sebebiyle yürürken zorlandığını söyleyen Süreyya Çelebi, "Ağaçların şu görüntüsü gerçekten dehşet verici. Bunu bir kasap kesmiş olmalı. Budama mevsimi değil zaten. Bu daha düzenli bir şekilde kesilebilirdi. Elektrik kesintisi için muhtarla konuşmuştuk, kesileceğini söylemişlerdi ama böyle bir katliam yapılacağı aklıma gelmedi. Resmen talan etmişler. Çiçek açmış ağaçlar kesilmiş" diye konuştu.
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    Ağaçların bilinçsizce budandığını ifade eden Cengiz Olgun (59), "Bilinçsizce kesilmiş. Çam ağacının tepesi kesilmez, çünkü kurur. Yandan kesersin, tepeden kesemezsin. Öyle ağaç budanmaz" dedi.
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    Bölgedeki lisede öğrenci olan Sercan Suat Harman (18) ise "Güzel ağaçları kesmişler, yolları kapatıp temizlememişler. Ağaçlar çevreyi güzelleştiriyordu, bence kötü olmuş" derken, bazı kişiler ise çevrenin temizlendiğini belirterek uygulamayı beğendiklerini söyledi.
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

    Elektrik dağıtım şirketi görevlileri ise çalışmaya tepki gösteren kişilere, 'ağaç budama işleminin elektrik tellerine değerek, bölgede elektrik kesintileri ve arızalara sebep olduğu için yapıldığı' bilgisini verdi. 
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma
  • Elektrik tellerine temas eden ağaçların budanmasına soruşturma

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