Elektriğe ne kadar ve ne zaman yapılacak? Bakan Bayraktar'dan zam açıklaması geldi
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme olarak; elektriğe zam gelmesi bekleniyor. AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin elektriğe zamma ilişkin sorulara yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar konuya ilişkin "Bakacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, elektriğe ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar...
Elektrik faturalarını etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca aboneyi ilgilendiren zam kararı gündeme geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada Nisan ayına kadar zam yapılmasının öngörülmediğini belirtmişti. Peki, elektriğe ne zaman ve ne kadar zam gelecek?
ELEKTRİĞE ZAM GELİYOR
1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre enerji yönetimi, 1 Nisan’dan geçerli elektriğe yapılacak zam için hazırlıklarını tamamladı. Son dakikada bir değişiklik olmazsa konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam bekleniyor.
AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin elektriğe zamma ilişkin sorulara yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar konuya ilişkin "Bakacağız, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
BAKAN BAYRAKTAR "NİSAN'A KADAR ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ" DEMİŞTİ
Bakan Bayraktar Şubat ayında katıldığı bir tv programında doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik soruya yanıt vermişti.
"Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.