Elektrikli araç sürücülerinin en büyük endişeleri neler?

Türkiye’yi de kapsayacak şekilde ilk kez 2021 yılında başlatılan ve her iki yılda bir tekrarlanan 'Geleceğin dEVrini Yakalamak' araştırmasının 2025 sonuçları yaşanan değişimi ortaya koyuyor.

Castrol’ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) bölgesi inisiyatifiyle sürdürülen çalışma, Türkiye’de elektrikli mobiliteye geçiş sürecinin nabzını tutmayı hedefliyor.

2021, 2023 ve 2025 sonuçlarını kapsayan araştırma, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye’deki yaygınlığının hızla arttığını ortaya koyuyor. Son iki yılda rekor seviyelere ulaşan yeni araç satışlarıyla birlikte Türkiye’de araç parkı hafif ticari ve binek dahil olmak üzere 22.7 milyonu aştı.

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Bununla birlikte elektrikli araç sahipliği oranı da giderek artıyor. Araştırmada, Türkiye’deki dönüşümünü yansıtacak bir örneklemle çalışma yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre 2021’de elektrikli veya hibrit araç tercih etmeye sıcak bakanların oranı yüzde 47 iken, bu oran 2025 itibarıyla yüzde 56’ya ulaştı. Mevcut elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 95’i ise bir sonraki araçlarında yeniden elektrikli tercih edeceklerini belirtti.

EN BÜYÜK ENDİŞE ŞARJ SÜRESİ VE MENZİL YETERLİLİĞİ Araştırma, elektrikli mobilitenin satış sonrası hizmetlerde de yeni beklentiler doğurduğunu gösteriyor. Elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 90’ı yetkili servisleri tercih ederken, özellikle batarya kontrolü, genel bakım ve uzman desteği ön plana çıkıyor. Tüketicilerin en sık dile getirdiği endişeler ise şarj süresi, menzil yeterliliği ve altyapı erişimi olarak öne çıkıyor. 10 kullanıcıdan 7’si bu alanlarda çekince taşıyor. REKLAM Elektrifikasyon sürecinde yaşanan değişim, ikinci el elektrikli araç pazarına da yansıyor. Tüketiciler sıfır kilometre modellerin yanı sıra ikinci el elektrikli araçlara da yöneliyor. Ancak batarya ömrü, servis imkanları ve garanti koşulları gibi başlıklar, bu alanda karar süreçlerini etkiliyor. İKİNCİ EL ELEKTRİKLİYE MESAFE ARTIYOR Araştırmaya göre, ikinci el satın almayı düşünenlerin oranı 2021’de yüzde 82 seviyesindeyken, 2025’te yüzde 72’ye gerilemiş durumda. Buna rağmen segmentin orta vadede büyümesini sürdüreceği öngörülüyor. Tüketici beklentileri yalnızca teknolojiyle sınırlı değil. Araştırma, Çinli elektrikli araç markalarına duyulan ilgide de kayda değer bir artış olduğunu gösteriyor. Elektrikli otomobil kullanıcılarının yüzde 75’i, bir sonraki araçlarında Çinli markaları değerlendirebileceklerini ifade ediyor. Uygun fiyat, ileri teknoloji ve model çeşitliliği bu ilgiyi artıran faktörler arasında yer alıyor.

'TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN NASIL ŞEKİLLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ' Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, araştırmanın yalnızca rakamsal veriler değil, çok boyutlu bir değişim perspektifi sunduğunu belirtti. Tatlısöz, "Elektrifikasyona geçiş, teknolojik bir yenilenmeden çok daha fazlası. Sosyal, ekonomik ve altyapısal boyutları olan kapsamlı bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Bu araştırmayla Türkiye’de bu dönüşümün ne noktada olduğunu, tüketici eğilimlerinin nasıl şekillendiğini ve hibrit araçların bu süreçteki rolünü çok net biçimde görebiliyoruz" dedi. Tatlısöz, araştırmada hibrit araçların öneminin ortaya çıktığının altını çizerek, "Araştırmamız gösteriyor ki, tüketiciler elektrikli araçlara geçmeye hazır, ancak altyapı, teknoloji ve hizmet seviyesi henüz her yerde ideal düzeyde değil. Hibritler bu noktada, şarj ve menzil kaygılarını azaltarak bir alternatif sunuyor. Hibritlere olan yüksek talep de bunu açıkça ortaya koyuyor. Hibrit araçlar 2021 yılında yüzde 8.4 paya sahipken, 2024’ye payları yüzde 18.8’e ulaştı. 2025 yılının ilk 5 ayında ise hibritlerin payı yüzde 28’lere ulaştı ve bu da önümüzdeki dönemde hibrit araçların daha da ön plana çıkacağını gösteriyor. Hibritler, şu aşamada tam elektrikliye geçişte en doğru ve gerçekçi adım" diye konuştu.