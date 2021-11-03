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Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrikli battaniye faciası! Akıma kapılarak öldü - Haberler
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Feci olay! Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü

Düzce'de arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılan Şenol Yılmaz (40) hayatını kaybetti

Elektrikli battaniye faciası! Akıma kapılarak öldü - Haberler
DHA

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi.

DHA'nın haberine göre adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Şenol Yılmaz´ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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