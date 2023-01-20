Elektronik eşyalara maruz kalanlar dikkat! Bu durum kas ağrılarına, strese ve cilt sarkmalarına neden oluyor!

VÜCUTTA ELEKTRİKLENME NEDEN OLUR?

Özellikle kış aylarında yaşanan statik elektriklenme günlük hayatta herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Elle temas ettiğimiz yüzeylerde oluşan statik akım elektriklenmeye neden olur ve şiddetli bir ses çıkartarak ani irkilmelere neden olur. Bu durumda vücut anlık elektrik sarsıntısı yaşar. Vücutta fazla biriken elektrik boşalarak, kişide anlık elektrik çarpma hissine sebep olur.

Vücutta fazla elektik birikimine neden olan durumlar şunlardır;

Vücutta elektrik çarpmasına neyin neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar;

Başta elektronik cihazlar, yüksek gerilim hatları gibi zararlı elektromanyetik dalga yayan cihazların, vücutta elektrik yüklemesine sebep olduğunu açıklamıştır.

Ayrıca, elektrik yükü çok fazla olan ofis ortamlarında, bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla iç içe çalışılan ortamlar

Daha çok telefon, tablet, televizyon gibi elektronik aletlerle haşır neşir olanların ve elektronik ortamlarda bulunan kişilerin vücutta elektriklenme yaşadığı görülmüştür.

Bununla birlikte sinir sistemine bağlı olarak da vücut statik elektrik yüklenir.

Polyester ve naylon gibi sentetik malzemelerden yapılan kıyafetler

Plastik yönü ağır basan ayakkabılar da vücutla herhangi bir şekilde sürtünmeye uğradığında vücudun negatif yükle yüklenmesine sebep oluyor. Plastik ayakkabılar giydiğimiz için de bunu toprağa aktaramıyoruz.

Vücutta biriken statik elektriğin bazı yollarla vücuttan atılması gerekir.

Statik elektrik vücuttan atılamadığında vücutta birikir ve genelde yün kazak, demir kapı kolu, araba kapısı kulpu gibi elektriği çeken nesnelere temas edildiğinde vücuttaki fazla elektrik boşalır. Bu elektrik boşaltma sırasında çat çıt sesleri çıkar ve vücutta elektrik çarpma hissine neden olur.