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Günde sadece 5 dakika mutlaka düzenli olarak yapın: Ruh halini düzeltiyor!

Nefes almak hayati bir önem taşımanın yanı sıra doğru bir şekilde yapıldığında hayat kalitesini de yükseltiyor. Yapılan bir araştırmaya göre, derin nefes alma egzersizleri yoluyla ruh halini yükseltmenin yeni bir yolu keşfedildi.

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  • Günde sadece 5 dakika mutlaka düzenli olarak yapın: Ruh halini düzeltiyor!

    Kardiyodan dansa, fitness’dan ağırlık kaldırmaya kadar tüm egzersizlerin zihin için harikalar yarattığı biliniyor. Şimdi de ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, bir ay boyunca her gün beş dakika derin nefes egzersizleri yapan kişilerin, yalnızca meditasyon yapanlara göre endişeli duygularının hafiflediğini ve ruh hallerinin daha iyi olduğunu gördü.
  • Günde sadece 5 dakika mutlaka düzenli olarak yapın: Ruh halini düzeltiyor!

    Deney, 108 katılımcıdan kendilerine en uygun zamanda evde günde 5 dakika üç nefes egzersizinden birini veya farkındalık meditasyonunu uygulamasını istedi.
  • Günde sadece 5 dakika mutlaka düzenli olarak yapın: Ruh halini düzeltiyor!

    KAYGIYI AZALTIYOR!

    Bir ay sonra katılımcıların ruh halleri Pozitif ve Negatif Etki Çizelgesi kullanılarak ölçüldü. Katılımcılar, egzersizlerin kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için iki anket doldurdu. Sonuçlar, 28 günlük denemeden önceki verilerle karşılaştırıldı.
  • Günde sadece 5 dakika mutlaka düzenli olarak yapın: Ruh halini düzeltiyor!

    Cell Reports Medicine dergisinde yazan araştırmacılar, olumlu etkilerin nefes çalışması gruplarında "belirgin derecede daha yüksek" olduğunu söyledi.
  • Günde sadece 5 dakika mutlaka düzenli olarak yapın: Ruh halini düzeltiyor!

    Araştırma hakkında konuşan bilim insanı Dr. Melis Yılmaz Balban, "Nefes almadan ziyade nefes vermeyi vurgulayan uygulamaların kaygıyı azaltmada ve refahı artırmada daha etkili olduğunu" söyledi.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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