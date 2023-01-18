Günde sadece 5 dakika mutlaka düzenli olarak yapın: Ruh halini düzeltiyor!

Kardiyodan dansa, fitness’dan ağırlık kaldırmaya kadar tüm egzersizlerin zihin için harikalar yarattığı biliniyor. Şimdi de ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, bir ay boyunca her gün beş dakika derin nefes egzersizleri yapan kişilerin, yalnızca meditasyon yapanlara göre endişeli duygularının hafiflediğini ve ruh hallerinin daha iyi olduğunu gördü.