MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hafta boyunca en iyi tabağı ortaya çıkarabilmek için yarışan iki takım bugün eleme potasına girmemek için için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım 3 dokunulmazlık oyununu kazanarak, haftayı kayıpsız kapatırken, mavi takım eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi. MasterChef'in yeni bölümünde ise haftanın son eleme adayı yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Cuma MasterChef eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...