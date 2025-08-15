Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Cuma MasterChef eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        MasterChef Türkiye'de eleme potası netleşti. Haftanın son eleme adayının belli olduğu gecede, şefler yarışmacılardan, 'Yenidünya Kebabı' yapmalarını istedi. Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden 7. yarışmacı oldu. Peki, MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte 15 Ağustos MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 21:15 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hafta boyunca en iyi tabağı ortaya çıkarabilmek için yarışan iki takım bugün eleme potasına girmemek için için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım 3 dokunulmazlık oyununu kazanarak, haftayı kayıpsız kapatırken, mavi takım eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi. MasterChef'in yeni bölümünde ise haftanın son eleme adayı yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Cuma MasterChef eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Cansu oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        İlhan

        İhsan

        Merve

        Çağatay

        Çağlar

        Ayten

        4

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Merve (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Ayla

        Çağlar

        İhsan

        5

        Kırmızı Takım:

        Sercan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Furkan

        Gizem

        Özkan

        Sezer

        Eylül

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen ilk isim Tunahan oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik