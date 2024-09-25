Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Bera ve Kaan eleme potasına giden yarışmacılar oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 25 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...