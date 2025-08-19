MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Eylül kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayten oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...